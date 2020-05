L'addio di Vagnati, trasferitosi al Torino dove ricoprirà i gradi di Direttore Sportivo, porterà ad un intensificarsi dei rapporti tra il club granata e quello di Ferrara. Il primo nome sulla lista del club di Urbano Cairo, non è un mistero, è Fares. L'esterno ex Hellas, reduce da una stagione travagliata a causa della rottura del ginocchio in estate, è valutato oltre 10 milioni di euro dalla Spal, che lo considera uno dei suoi uomini più importanti. Non è un caso che sulle tracce del giocatore ci siano anche altri club come Fiorentina e Siviglia, che hanno preso informazioni nel corso della stagione.



La trattativa, ovviamente, non è ancora partita ufficialmente, ma nelle prossime settimane il Torino proverà a presentare la prima offerta. Certo, molto dipenderà anche da quello che sarà il termine della stagione, perché se la Spal resterà in Serie A potrebbe anche pensare di provare a trattenere il giocatore, in caso contrario invece l'addio sarà inevitabile.



Oltre a Fares, però, il Torino di Vagnati ha messo in lista anche un altro giocatore della rosa spallina. Si tratta di Gabriel Strefezza, esterno classe '97 che è esploso nel corso della stagione. Il giocatore ha dimostrato di avere grandi qualità e di poter essere un fattore anche ad alti livelli ed è per questo che la Spal vorrebbe provare a tenere almeno il brasiliano...