Andrea Petagna ha tolto, ancora una volta, le castagne dal fuoco alla Spal. Lo ha fatto realizzando un calcio di rigore fondamentale in un Tardini deserto e spettrale e regalando così tre punti che rappresentano ossigeno puro per la squadra di Ferrara. Il successo sul Parma, arrivato dopo una discreta prestazione nella quale la parola d'ordine è stata sacrificio, ha riacceso le timide speranze di salvezza del gruppo e della tifoseria.



Certo, l'impresa resta disperata, ma questo campionato ha dimostrato a più riprese di poter essere imprevedibile. Ovviamente la differenza potrà farla solo Andrea Petagna, unico giocatore di alto livello della rosa, come dimostrano gli undici gol segnati in campionato, che rappresentano più del 50% del bottino complessivo della squadra (20 reti). Numeri che certificano la crescita straordinaria del giocatore, maturato oltre ogni limite dopo il suo arrivo a Ferrara.



Da sottolineare anche il buon lavoro fatto da Di Biagio in queste settimane di lavoro sul campo, con la squadra che ha cambiato pelle e che, soprattutto, ha dimostrato di aver recepito i dettami del nuovo tecnico. Ora gli resta da compiere un'impresa molto più difficile, e che passerà prima di tutto dalle prestazioni del suo bomber.