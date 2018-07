Senza star qui a ribadire le difficoltà che può avere una società come la Spal in un mercato dominato da cifre esorbitanti, concentriamoci sul prossimo colpo che può mettere a segno la società estense: Andrea Petagn. L’attaccante boa in forza all’Atalanta, destinato ad abbandonare Bergamo dopo l’arrivo di Duvan Zapata, sembra destinato alla corte di mister Leonardo Semplici, nel solido 3-5-2 dal quale ripartire per la prossima stagione. Per completare il pacchetto offensivo, e sostituire la sciagurata annata di Borriello, la dirigenza è decisa a compiere il grande sforzo.

Sono 2 i milioni richiesti per il prestito e altri 10/12 per l'obbligo di riscatto, da versare a fine stagione per assicurarsi il giocatore. Una volta definito il prezzo, sul quale sembra essere davvero vicini all’accordo, saremo davanti all’acquisto più costoso della storia della Spal. Un acquisto molto importante dal punto di vista economico che dovrà portare risposte sul campo a tutto l’ambiente che sta decidendo di affidarsi a lui per raggiungere la seconda salvezza consecutiva.

E allora, come si può integrare il ragazzone di 190cm nello scacchiere tattico della Spal? Partiamo dal discorso reti segnate. Nella stagione appena trascorsa ha collezionato 29 gettoni, 4 reti e 7 assist e considerando le presenze in Europa League, ben 8, si arriva ad un totale di 6 reti e 9 assist. Un buon bottino dal punta di vista dell’ultimo passaggio al compagno, non di certo da quello realizzativo. Eppure fermarsi ai numeri è, come al solito, riduttivo. La Spal, infatti, non necessita di un vero e proprio bomber, ma di gente disposta a sacrificarsi per la squadra permettendo di arrivare con più uomini possibili a rete. Ecco che l’acquisto di Petagna inizia ad avere un senso pratico davvero importante. Potendo contare sulle sponde di testa di Kurtic, spesso cercato sui lanci lunghi, i due attaccanti dovranno essere bravi a creare spazio per dialogare con i compagni, e in questo lavoro Petagna ha mostrato grandi qualità.