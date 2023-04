Tutti sanno quanto siano fondamentali i. Il loro sostegno, il loro amore incondizionato verso i colori d'appartenenza è l'aspetto più bello e romantico del calcio. Spesso, gli stadi, soprattutto in Italia, sono mezzi vuoti, a meno che non si tratti di partite importanti. L'esperienza di vivere una partita allo stadio è qualcosa che rimane per sempre nel cuore di un appassionato e gli spalti poco gremiti sono un'immagine triste. Per ovviare a questo problema, ilha trovato un'- Con lo slogan “Fortuna per tutti”, il club tedesco darà vita a un progetto che inizierà il prossimo anno. Inizialmente,, ma se l’esperimento funzionerà ne verranno aggiunte altre.. Al momento, il Dusseldorf incassa circa 8 milioni di euro a stagione dalla vendita dei biglietti e, necessariamente, gli sponsor dovranno coprire i costi. Il club, secondo quanto riportato dalla Bild, avrebbe già. Nella stagione in corso, la capienza media è di 29.378 spettatori a partita. L’impianto ne contiene, però, 54.600. Ci sono quindi margini di miglioramento. In secondo luogo, un ulteriore obiettivo è quello di aumentare, indirettamente, la vendita di materiale ufficiale: i soldi risparmiati potrebbero essere investiti in maglie, sciarpe, e altro.Per avere diritto ai biglietti. I soci avranno la precedenza sugli altri tifosi. Ognuno potrà prenotare fino aper avere la possibilità di andare allo stadio con. Gli abbonati della stagione in corso (circa 14.500) potranno rinnovare la tessera avendo in omaggio le tre partite che saranno gratuite per la prossima stagione. Una decisione a cui altri club potrebbero ispirarsi e diffondersi a macchia d’olio.