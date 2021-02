Nel raccontare il mercato dello Spezia, oggi La Gazzetta dello Sport assicura che il Milan ha messo nel mirino il difensore Martin Erlic per giugno. E un pezzo pregiato sarà M'Bala Nzola: "A causa di un infortunio, da qualche settimana non scende in campo M’Bala Nzola, il centravanti che con i suoi nove gol ha dimostrato di poter valere anche una chiamata in Premier League: non a caso si parla già di una quotazione di 15 milioni di euro per lui, dopo gli interessamenti di Fulham e Sunderland a gennaio".