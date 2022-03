Lo Spezia Calcio si stringe attorno al suo giocatore Viktor Kovalenko e a tutto il popolo ucraino con un'iniziativa nobile e solidale. Per la gara interna contro il Cagliari, in programma sabato 12 marzo alle ore 15, il 50% del ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti verrà devoluto a Save the Children, che da anni lavora per aiutare bambini colpiti dalle emergenze in tutto il mondo, e che ha organizzato una raccolta di donazioni dedicata esclusivamente a bambini ucraini bisognosi di assistenza umanitaria (400.000 ad oggi). I tifosi potranno così sostenere la propria squadra del cuore ed allo stesso tempo aiutare attivamente chi è costretto a vivere in condizioni critiche e con scorte alimentari e mediche che giorno dopo giorno si stanno riducendo sempre più.

La prevendita dei biglietti partirà dalle ore 16 di venerdì 4 marzo fino alle 18 di martedì 8 e sarà disponibile presso i punti vendita Vivaticket e online solo per i vecchi abbonati e possessori di Eagle Card.