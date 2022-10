Spezia-Cremonese, si salvi chi può. Nella decima giornata di Serie A alle 15 è in programma lo scontro diretto per la salvezza tra due squadre che non stanno attraversando un gran momento: i bianconeri arrivano da due sconfitte di fila nelle quali hanno preso sei gol senza segnarne nessuno, tre ko nelle ultime cinque gare e il secondo peggior attacco del campionato proprio insieme a Cremonese e Fiorentina (peggio solo la Samp con 5 gol). La squadra di Alvini non ha ancora mai vinto in campionato, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare e con 19 reti subite ha la peggior difesa della Serie A.



LE SCELTE - Nella difesa dello Spezia ci sono Holm e Caldara insieme a Kiwior e Nikolaou. Agudelo sulla trequarti, l'ex Genoa è stato preferito a Maldini e Verde; senza Bastoni infortuni, i tre in mezzo al campo sono Holm, Bourabia e Ampadu. Nella Cremonese Bianchetti stato preferito ad Aiwu, Castagnetti ha vinto il testa a testa con Escalante per giocare vicino a Meité, e nella linea dei trequartisti Zanimacchia e non Felix che andrà in panchina.



Le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu; Agudelo; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Castagnetti; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All.: Alvini.