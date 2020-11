Come racconta Tuttosport, per lo Spezia - con la sconfitta di ieri - è caduto un record singolare: per la prima volta, i bianconeri liguri hanno perso contro la Juventus. Nelle precedenti due sfide con i bianconeri (risalenti all’anno della Serie B: 2006/07) avevano pareggiato in casa (1-1) e vinto a Torino (3-2 all’Olimpico).