Andrej Galabinov, attaccante dello Spezia, si presenta in conferenza stampa: "Questa è una società di Serie A a tutti gli effetti, ho trovato strutture che altrove sognano ed è un privilegio poter giocare qui; contento e onorato dell'entusiasmo dimostrato dai tifosi nei miei confronti, farò di tutto per ripagare la fiducia e sono pronto a fare un grande campionato. Genoa? Tra Juric e Ballardini grande differenza dal punto di vista del gioco; nel girone di ritorno sono arrivati i punti, anche se per gli attaccanti non è stato facile mettersi in mostra ed essere presenti vicino alla porta avversaria".



SULLA SCELTA - "Sono contento della scelta che ho fatto, ho sposato un progetto serio e stimolante, non vedo l'ora di scendere in campo; era già diverso tempo che i contatti erano aperti e l'ultimo giorno abbiamo concretizzato".