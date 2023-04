Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Monza: "Lo spirito è quello di fare bene e regalare una bella partita ai tifosi, è importante stasera e stiamo bene. Pensiamo di poter vincere".



Sei il leader silenzioso di questa squadra?

"Non so se sono silenzioso ma sono un leader, sono tra i più vecchi e cerco di fare di tutto per dimostrare che siamo una squadra da Serie A".



Timore per questa classifica?

"Non c'è timore, sappiamo bene qual è la classifica. Dobbiamo vincere, stasera è una ottima possibilità per fare tre punti contro una squadra forte ma anche noi lo siamo. Abbiamo tanta qualità e dobbiamo dimostrarlo in campo".



A DAZN ha proseguito: "Secondo me nelle ultime partite abbiamo giocato bene, però contano i tre punti. Penso che siamo pronti a fare una bella gara davanti ai nostri tifosi, stiamo bene e cercheremo di vincere la partita".



Affrontate una squadra che punta sulla rapidità. Quanto sarà complicato compensare questa lacuna?

Il Monza è una squadra forte, lo sappiamo tutti. Ha tanta qualità, ma preferisco parlare di noi: abbiamo giocatori rapidi, tecnici, fisici. Sono sicuro che, se riusciremo a fare una bella partita, potremo anche vincere".