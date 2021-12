Spezia-Empoli (domenica 19 dicembre, calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Manaj, Verde. All. Thiago Motta.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Ricci, Bandinelli, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.



Arbitro: Volpi, assistenti Mondin e Muto, Cosso quarto uomo, Doveri e Tegoni al Var.