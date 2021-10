Una delicata sfida salvezza, un incrocio decisivo per il futuro dei due tecnici, un derby con poca tradizione ma tantissima rivalità: gli elementi di interesse della gara di questa sera tra Spezia e Genoa di certo non mancano.



Ad essi però se ne aggiunge un altro. Bianchi e rossoblù vantano infatti le due difese più perforate di Serie A. I ragazzi di Ballardini hanno fin qui subito 21 reti in 9 gare, incassandone sempre almeno due in ben otto occasioni. Peggio ancora ha fatto invece lo Spezia che di palloni in fondo al sacco ne ha fin qui raccolti uno in più dei rivali di giornata e che non riesce a mantenere la propria porta inviolata da ben 25 gare, considerando ovviamente anche la seconda parte della passata stagione.



Partendo da queste premesse appare fin troppo facile pronosticare una gara ricca di reti, anche perché se le difese balbettano i rispettivi attacchi non sembrano patire di problemi di sterilità. In particolare il Genoa che con le sue 14 realizzazioni vanta una fase offensiva da zona Europa League, anche per merito del vice capocannoniere del torneo, Mattia Destro.



Insomma, se spesso lo spettacolo è l'assente principale di molti derby, questa sera in riva al Golfo dei Poeti si preannuncia un incontro scoppiettante. Per la gioia degli scommettitori e dei fantallenatori.