Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha analizzato il pareggio dei suoi nell'amichevole contro l'Angers: "Ho visto uno Spezia a tratti bene, anzi molto bene. Era una partita che volevamo, con alta intensità agonistica, con qualche botta di troppo. Andiamo a casa con qualche acciacco ma siamo consapevoli che in questo momento è normale".



ARBITRAGGIO - L'arbitraggio è stato discutibile su alcuni episodi, cartellini e sul rigore. Tutto questo porta ovviamente a innervosirsi e il finale è stato troppo acceso per quella che è stata la partita, dispiace.



REAZIONE - La squadra è sempre stata in partita. Ha sempre gestito abbastanza e i gol sono arrivati come fulmini a ciel sereno, con azioni inaspettate. La squadra però nel resto ha gestito bene il campo.



PRESSING - È una nostra caratteristica. C'è grande intensità, i ragazzi sono disposti a farlo e dobbiamo migliorare per farlo di squadra.



COPPA ITALIA - Iniziano le partite ufficiali; proveremo a presentarci al meglio delle nostre possibilità