Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria:



"In trasferta abbiamo affrontato Inter, Juve e Napoli, io il rendimento maggiore in casa me lo spiego anche così. Sono soddisfatto, ma darò meno giorni possibili di riposo ai ragazzi (ride, ndr). Reazione dopo lo svantaggio? C'è anche un pizzico di fortuna nel riprendere il risultato prima che si stabilizzino cattive idee, ma sembra che siamo predisposti a farlo. Mi piace l'idea di avere contatto coi calciatori al momento del cambio".