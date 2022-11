Il tecnico delloLucaha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese:"Ampadu dietro? In relazione alle singole partite valuteremo se riproporlo. Oggi ha avuto la capacità di fare molto bene in difesa che nella ripresa a centrocampo. Ho preso questa decisione perché Bourabia era provato dai 90' di San Siro ed era ammonito, poi ho fatto lo stesso ragionamento su Kiwior. Ci sono state tante situazioni mezze e mezze, come quella di Arslan. Non volevo essere beffato io".- "C'è un'identità di gioco sempre più consolidata. Sbagli le occasioni perché hai le occasioni. Vorrei sottolineare che non è semplicissimo, dopo tre ko di fila, cercare di giocare così con l'Udinese. Cercare di uccidere la partita, gestire la partita... Nella stessa azione hai tre occasioni e in contropiede prendi gol. Mentalmente ti uccide, ma i ragazzi mi dimostrano uno spirito che mi piace molto".- "Ogni partita ha le situazioni. A Milano avevo visto alcune cose, come Theo Hernandez, Giroud che prende per il collo uno dei nostri. Come fai a dire oggi che è rigore? O che non lo è? La valutazione è sua, ma quella cosa oggettiva è il doppio giallo per Arslan".- "Nzola dovrebbe imparare a fare i gol facili. Ha fatto gol che si è inventato lui, ma deve imparare a fare anche quelli facili. Verde non si aspettava di partire dall'inizio, gli manca ancora continuità, ma già la sua presenza, il fatto che tiri lui da fermo, cambia la nostra pericolosità. Abbiamo pochi gol addosso come squadra, ma almeno adesso stiamo mettendoci nella condizione di farne di più".- "Merita una sottolineatura. La merita dal punto di vista della professionalità. È un ragazzo che si è presentato in condizioni fisiche difficili, ha giocato in condizioni difficili. È uscito dall'undici e ha continuato a lavorare con abnegazione, spirito, come se fosse il capitano. È un bell'aiuto per i giovani. Con il Milan ha fatto bene, con la Cremonese anche. Si trova a suo agio da centrale dei tre. Paghiamo in termini fisici, ma siamo cambiati rispetto all'inizio. Mi sono un po' arrabbiato con Bastoni che non ha seguito l'azione sul cross di Holm, ma abbiamo pensato al gol preso all'ultimo con la Fiorentina e con il Milan. Ci sono momenti".