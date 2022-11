Lo Spezia pianifica la sosta, con due giocatori pronti a partire per il Qatar. I due calciatori in questione sono Ethan Ampadu e Jakub Kiwior, convocati rispettivamente da Galles e Polonia. Il programma degli allenamenti, invece, individua il 27 novembre come data per la ripresa degli allenamenti. Dal 12 al 22 dicembre, poi, i liguri saranno in ritiro a Oliva, Spagna.