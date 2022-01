La Germania strizza l'occhio a Daniele Verde, attaccante esterno dello Spezia classe '96 che nell'ultima giornata ha servito a Gyasi l'assist decisivo per il gol-vittoria contro il Milan. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, in questa stagione Verde ha totalizzato 3 gol e 4 assist con la maglia dello Spezia attirando l'attenzione della Bundesliga. Nei prossimi giorni infatti è in arrivo un'offerta di un club tedesco, che verrà valutata con attenzione dallo Spezia.



ALL'ESTERO - Se l'offerta dovesse andare in porto non sarebbe la prima esperienza all'estero per Verde, che ha già giocato in Spagna e in Grecia: nella stagione 2018-19 ha vestito la maglia del Valladolid segnando sei gol tra i quali una gran rete da su punizione da 30 metri che ha fatto alzare in piedi il brasiliano Ronaldo, presidente del club. L'anno successivo ha giocato ad Atene, con l'Aek, totalizzando sei gol in più di 30 partite. E ora, ci provano dalla Germania.