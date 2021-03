L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 3-1 contro l'Atalanta.



COME CON LA JUVE - "Penso che oggi sia stata la fotocopia della gara con la Juve. Nel primo tempo abbiamo tenuto alto il ritmo, poi ne prendiamo uno, ne predniamo un altro e si complica tutto. Ma anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi vengono fuori le qualità di una squadra superiore alla nostra. Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace. Alterniamo quarantacinque minuti fatti bene ad altri meno bene. Così è pericoloso e in queste ultime gare dobbiamo mettere a posto questo aspetto".



UN BIG? - "Devo pensare solo ad arrivare alla fine in questa posizione di classifica, non mi interessa nient'altro. Col presidente faccio molte battute, ma sono concentrato sull'obiettivo, e la classifica non ci permette di stare sereni"



STRATEGIE - "Ci si studia tutti, si preparano strategie e tutte le contromosse per essere più bravi degli avversari. Si è seminato e adesso bisogna provare a raccogliere contro avversarie più attrezzate di te. Sono convinto che possiamo cercare di ottenere continuità anche all'interno della stessa partita. Dobbiamo essere meno leggeri dietro e più concreti davanti, cercando di mantenere questo vantaggio fino alla fine".