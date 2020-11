L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro l'Atalanta: "Quello che si è creato con questa gente e questa piazza è straordinario. Il +3 sulla zona retrocessione è bellissimo, dobbiamo cercare di tenerci stretta questa categoria, sarebbe un altro mezzo miracolo sportivo. È stato bello affrontare Pirlo, ha avuto una grande opportunità e la sfrutterà al massimo, ha grande passione. Quando ho deciso di smettere ho iniziato subito ad allenare e ho fatto una gavetta faticosa. Durante le gare partecipo tanto, ho smesso di giocare 5 anni fa e mi sento ancora un po' un calciatore. I ragazzi sanno che possono contare su di me nei momenti difficili anche se non posso scendere in campo".