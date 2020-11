Spezia-Juventus 1-4 (primo tempo 1-1)



Marcatore: 14’ Morata (J), 32’ Pobega (S), 14’ e 31’ rig. st Ronaldo (J), 23’ st Rabiot (J)



Assist: 14’ McKennie (J), 32’ Bartolomei (S), 14’ st Morata (J), 23’ st Chiesa (J)



Spezia (4-3-3): Provedel, Salva Ferrer, Terzi (43’ st Ismajli), Chabot (28’ Dell’Orco), Bastoni, Bartolomei, Ricci, Pobega (28’ st Estevez), Verde (1’ st Agudelo), Nzola, Farias (28’ st Gyasi). All. Italiano.

Juventus (3-5-2): Buffon, Cuadrado, Demiral, Bonucci (32’ st Frabotta), Danilo, McKennie (17’ st Ramsey) , Arthur, Bentancur (17’ st Rabiot), Chiesa, Dybala (10’ st Ronaldo), Morata (32’ st Kulusevski). All. Pirlo.



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (TO).



Ammoniti: 4’ st Chabot (S), 24’ st Rabiot (J), 29’ st Bartolomei (S), 42’ st Estevez (S)