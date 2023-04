Dopo le agitazioni che abbiamo raccontato nel corso del turno pasquale a Marassi, in occasione di Sampdoria-Cremonese, dobbiamo ancora raccontare di scontri tra tifosi in Liguria: prima di Spezia-Lazio, anticipo del venerdì della 30esmia giornata di Serie A, i tifosi delle due formazioni hanno dato vita a momenti di tensione per sedare i quali è stato necessario l'intervento della polizia.



COSA E' SUCCESSO - Due gruppi delle opposte fazioni si sono affrontati attorno alla zona di Piazza Ginocchio prima di essere separati dall'intervento della polizia in tenuta anti-sommossa. Le forze dell'ordine hanno effettuato alcuni arresti e ci sarebbe almeno un tifoso di casa ferito, colpito alla testa da un oggetto tagliente, ma non in gravi condizioni. Un ristorante di Via Napoli ha subito danni ai tavoli esterni. Un grande spavento, ma un'abitudine che non dovrebbe mai essere tale.