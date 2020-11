Spezia-Juventus 1-4



Provedel 6: incolpevole sulle quattro marcature dei bianconeri.

Salva Ferrer 6: fa il compitino senza grosse sbavature

Terzi 5,5: soffre e parecchio sulla velocità e sulle imbucate degli avversari (43’ st Ismajli s.v.)

Chabot 7: si conferma migliore dei suoi. Salva un gol sulla linea nel primo tempo e nella ripresa sull’1-1 Buffon gli nega la rete. (28’ st Dell’Orco s.v.)

Bastoni 6: molto disciplinato arrivando ancora al tiro in un paio di circostanze

Bartolomei 5,5: macchia la prestazione col fallo che procura il rigore dell’1-3

Ricci 6: fa il suo ma senza illuminare come al solito

Pobega 6: meglio di altre volte. Prestazione suggellata dal primo gol in serie A. (28’ st Estevez s.v.)

Verde 5,5: non riesce ad entrare in partita. (1’ st Agudelo 6: sicuramente più brillante rispetto a Verde. Poi dopo l’1-3 si siede come tutti i compagni)

Nzola 6,5: fa reparto da solo e conferma tutte le proprie qualità al cospetto dei campioni d’Italia

Farias 5,5: come Verde non incide mai sulla fascia (28’ st Gyasi s.v.)

All. Italiano 5,5: linea della difesa troppo alta e la Juventus nel primo tempo grazia Provedel non approfittando delle praterie lasciate dai liguri. Non snatura la squadra nemmeno nella ripresa e si vede.