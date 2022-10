Spezia-Fiorentina 1-2





Dragowski 6,5: un solo intervento poco prima di capitolare su Cabral.

Ampadu 6: gara senza assilli.

Kiwior 7: anche oggi tra i migliori

Nikolau 5,5:gara diligente ma pesa come un macigno l’espulsione

Holm 6,5: l’altro gioiellino anche contro i viola si distingue in personalità. (23’ st Strelec: due palloni giocabili ed uno lo indirizza verso la rete va super Terracciano gli nega la gioia del pari)

Bourabia 6: primo tempo da incorniciare, poi cala vistosamente nella ripresa

Ekdal 6: come Bourabia gran primo tempo, ma cala vistosamente. Sta per uscire, ma l’espulsione di Nikoulau lo obbliga a serrare i ranghi.

Agudelo 6,5:si sbatte come tutta la squadra fino all’ultimo

Reca 5,5: rientro dal 1’ ma sbaglia quel poco che riesce a fare. (15’ st Amian 6: mezz’ora senza sbavature sul lato non suo)

Gyasi 6: sembra in palla ma si divora due occasionissime davanti a Terracciano. (35’ st Hristov sv)

Nzola 6,5: ha responsabilità sulla rete del vantaggio ospite poi però la pareggia

Gotti 6: il miglior primo tempo al cospetto di una grande. La squadra cala vistosamente nella ripresa ed una volta in 10 si fa sorprendere su un lancio lungo