Spezia-Roma 2-2



Rafael 8: si fa trovare pronto su conclusione potente di El Shaarawy, dopo aver passato mesi tra panchina e tribuna. Dice no a Mkhitaryan nella ripresa. Mostruoso su Cristante.

Vignali 7: attento e propositivo ma meriterebbe 10 solo per le treccine.

Terzi 7: nessuna sbavatura per il capitano forse alla sua ultima in maglia bianca.

Capradossi 6,5: una dei cardini in B, poi il brutto infortunio. Ritrova il campo e l’esordio stagionale proprio contro la sua Roma. Assist-man per il raddoppio.

Bastoni 7: un’autentica spina nel fianco oltre che puntuale nelle coperture. (23’ st Ramos 6: qualche buona sgroppata)

Estevez 6,5: insieme a Pobega dominano il centrocampo. Va vicino anche alla rete. Cala nella ripresa. (43’ st Erlic: sv)

Agoumè 6: si rivede il gioiellino di proprietà dell’Inter svolgendo il compito diligentemente con pochissime sbavature nel primo tempo. Un pesce fuor d’acqua da mezz’ala nella ripresa ed infatti lo Spezia non riesce più a ringhiare in mezzo al campo e ripartire. (26' st Maggiore 6,5: 20 minuti per far capire che il ragazzo ha un grande futuro davanti a sè)

Pobega 7,5: padrone della zona di mezzo, poi mette dentro anche il 2° gol da vero uomo d’area per la sua sesta rete stagionale nell’esordio in A. (1’ st Ricci 6: gioca col freno a mano tirato al suo addio dal Golfo)

Verde 7: la verve è la sua ed infatti i primi lampi dei bianchi partono tutti dalla sua fascia. Freddo e preciso sull’assist di N’Zola. (23’ st Agudelo 6,5: come sempre fornisce elettricità e sfiora il montante)

Gyasi 6: sembra aver ritrovato la verve dei tempi migliori. Poi perde la palla da cui nasce la rete della Roma del 2-1.

N’Zola 7: si vede che la testa è quella dei giorni migliori. Un paio di incursioni quindi l’assist del vantaggio e tanta sostanza. Sbaglia un facile contropiede nella ripresa.

Italiano 7: ha fatto fare la giusta e doverosa passerella a chi ha giocato meno. Senza assili un primo tempo da incorniciare che ha fatto rivivere la serata col Milan. Speriamo sia un arrivederci.