: Caputo lo spiazza, ma sono almeno tre le parate importanti con cui salva lo Spezia.: tira un sospiro di sollievo quando Boga esce per un guaio muscolare. Annulla Haraslin, il sostituto.: bene fino al 7’ della ripresa, quando andando a chiudere su Traorè sente male e chiede il cambio.(8’ s.t.: entra bene in partita, concentrato. Staccando di testa su corner, regala il pallone della vittoria a Gyasi): ex giocatore della Primavera del Sassuolo, segna il classico gol dell’ex salendo a saltare su corner. Viene ammonito nella ripresa. Sacchi lo grazia nel finale, ignorando un episodio molto dubbio avvenuto in area tra lui e Ferrari.: propositivo nel primo tempo, rimane bloccato in difesa all’ingresso di Berardi. Suo l’assist dell’uno a uno.: mezzala meno appariscente di Maggiore, il suo comunque lo fa e con grande disciplina.(dal 43’ s.t.: geometra del centrocampo bianconero, imposta e pressa fino all’ultimo secondo.: sciupa una grande occasione al 18’ del primo tempo, solo in area a un metro da Consigli. È comunque il giocatore più pericoloso della squadra di Italiano.(dal 43’ s.t.: colpisce subito una traversa, rivelandosi presto un problema per Rogerio.(dal 18’ s.t.: non aggiunge molto alla partita): falso nove che cresce nel secondo tempo, soprattutto quando entra Farias che lo libera dai centrali neroverdi. A volte esagera palla al piede.: a sinistra, dove gioca nel primo tempo non combina granché. Nella ripresa viene spostato a destra e segna il gol vittoria in una mischia sugli sviluppi di un corner.All.: lo Spazia parte molto forte, gran pressing e bel gioco. Incassato l’uno a zero, si rivelano importanti le palle inattive. L’intuizione di spostare Gyasi a destra nella ripresa vale i tre punti.