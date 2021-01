fino ai minuti finale è uno spettatore non pagante della partita. Al 93’ si fa trovare pronto sul colpo di testa di Belotti dal centro dell’area di rigore.sulla sua fascia di competenza viene spesso messo in difficoltà da Singo. Il terzino del Torino in diverse occasioni riesce a superarlo con troppa facilità. Nel secondo tempo ha un’ottima opportunità per portare lo Spezia in vantaggio, ma la spreca calciando alto.(Dal 36’ s.t.insieme a Terzi forma una coppia difensiva solida, capace di formare un muro invalicabile davanti a Provedel. Il numero 22 è sempre attento e preciso negli interventi: buona la sua prestazione.fa valere tutta la sua esperienza guidando bene la linea difensiva dello Spezia. Bravo anche nel limitare Belotti in particolare nel primo tempo, quando il Gallo non riesce praticamente a toccare il pallonela sua partita dura appena 5 minuti e mezzo. Gli basta questa piccola frazione di partita per guadagnare con largo anticipo la via degli spogliatoi dopo un’evitabile entrataccia su Murru a centrocampo. Fabbri inizialmente lo ammonisce poi, richiamato dal Var, estrae il rosso.nel primo tempo mette i brividi a Sirigu con una conclusione che termina di poco a lato, nella ripresa recupera un pallone in fase offensiva e mette Marchizza davanti a Sirigu. Due episodi che sintetizzano la sua buona prestazione.(Dal 42’ s.t.costretto a una partita più che altro sulla difensiva. E’ bravo a fare da filtro davanti alla difesa e a fermare diverse azioni del Torino.partita di sacrificio per il numero 25 dello Spezia che, dopo l’espulsione di Vignali, si sposta per qualche minuto nel ruolo di terzino destro. Nel complesso, prestazione sufficiente la sua.(Dal 32’ s.t.al 20’, con lo Spezia in inferiorità numerica per l’espulsione di Vignali, Italiano lo richiama in panchina per inserire Estevez e riequilibrare la squadra.(Dal 20’ p.t.entra bene in partita.)ha un’occasione nel primo tempo ma la sua conclusione è respinta da Sirigu. Poi il centravanti dello Spezia, che quest’oggi ha sostituito Nzola, sparisce un po’ dal vivo del gioco.(Dal 42’ s.t.con lo Spezia in dieci uomini dal 6’, palloni invitanti il numero 11 ne vede pochi. Nel primo tempo riesce comunque a rendersi pericoloso con una conclusione sulla quale è bravo Sirigu a opporsi. Per tutta la partita fa un incessante pressing sui difensori avversari.lo Spezia gioca in dieci uomini dal 6’ ma nessuno se ne accorge. E’ la squadra ligure quella che gioca il miglior calcio, che crea le occasioni più interessante e soffre solamente nei minuti di recupero.