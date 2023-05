Lecce-Spezia 0-0



Dragowski 6: risponde presente le poche volte chiamato in causa.



Ampadu 6,5: contiene prima Colombo incollandosi, anche propositivo per suonare la carica



Wisniewski 5,5: deve usare le cattive quando si perde qualche avversario.



Nikolaou 6: partita di attenzione.



Gyasi 5,5: partita di attenzione che non produce tantissimo nonostante gli spazi, accusa la stanchezza nel finale in cui viene sostituite.



(38’s.t. Ferrer sv)



Esposito 6,5: gran partita di sostanza e di visione, anche tanta personalità.



Ekdal 5,5: non sempre nel vivo del gioco, sul suo piede l'occasione più importante nel finale.



Bourabia 6: uno dei più propositivi nel primo tempo con le sue incursioni che creano problemi a ridosso dell’area, in flessione nella ripresa.



(18’s.t. Zurkowski 5,5: qualche spunto ma non troppo vivace nonostante la freschezza)



Reca 5,5: la sua fascia è la più pericolosa ma molti errori tecnici.



Nzola 6: sufficienza per l'impegno e la lotta con i difensori giallorossi, sbaglia qualche occasione non da lui ma è il più pericoloso.



Shomurodov 5,5: si muove molto e cerca il fraseggio con Nzola, riuscito poche volte ed è stato poco freddo e lucido quando poteva servire un facile assist in area piccola.



(18’s.t. Agudelo 6: gioca con molta libertà che gli permette di essere pericoloso.)





All. Semplici 6: primo tempo di personalità e di qualità chiudendo i giallorossi ma manca la zampata vincente. Nella ripresa la squadra cala e viene meno il dominio territoriale che porta alcune fiammate come quelle di Agudelo che ha fatto entrare per uno spento Shomurodov. Pareggio che lascia tutto invariato e rimanda tutto agli ultimi 180 minuti.