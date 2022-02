Spezia-Roma 0-1



Provedel 8: si inchina solo sul rigore.

Amian 5,5: ingenuo per un’ammonizione che costringe i compagni in inferiorità numerica.

Erlic 7: nessuna sbavatura, ancora una volta baluardo.

Nikolaou 6,5: non commette grossi errori.

Reca 4,5: una prestazione delirante nei primi 20 minuti, poi nella ripresa consegna ad Abraham un pallone solo da mettere dentro..

Sala sv: 12’ per stirarsi. (13’ Maggiore 6,5: sette polmoni fino alla fine)

Kiwior 5: fa quello che può in un ruolo e in una posizione dove spesso viene saltato come un palo della luce.

Bastoni 6: sacrificio e corsa come al solito, poi deve uscire in chiaro debito di ossigeno (18’ st Gyasi 6: prova a dare il proprio contributo sulla fascia)

Verde 6: tecnica e corsa, poi Motta lo toglie per sopperire all’espulsione di Amian.(1’ st Salva Ferrer 5,5: entra male e si fa sorprendere più volte)

Agudelo 6,5:taglia e cuce come può. Arriva esausto

Nzola 6: meglio di altre volte. Ha sul piede una grossa occasione neutralizzata da Rui Patricio.

Motta 6: contro una formazione di alto spessore tecnico resta a galla finché la Roma sbaglia l’impossibile. Sui cambi nulla o quasi da eccepire.