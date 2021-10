Spezia-Genoa 1-1





Provedel 6,5: suo l’unico tiro nei primi 45’ verso la porta avversaria. La dice lunga su come il match sia stato bloccato per 45’. Gioca più di piede ed è attento in ogni situazione. Nulla può sul rigore di Criscito.

Salva Ferrer 6,5: presidia la propria fascia di competenza e non disdegna qualche scorribanda.

Hristov 7: presente su ogni pallone aereo. Un totem.

Nikolaou 7: come il compagno di reparto bene di testa ed è l’unico ad impostare dalla propria area

Bastoni 6: bloccato da Kallon e da un fallo che lo penalizza a lungo. Meglio nelal ripresa.

Kovalenko 6: benino l’abbrivio poi si smarrisce, meglio la ripresa

Maggiore 6: sradica un paio di palloni e prova a fare ciò che gli chiede il mister. Prende una marea di calcioni. Cala alla distanza

Strelec 4,5: un pesce fuor d’acqua. Effimero è dir poco. (14’ st Colley 6,5: più spinta, più vivacità, più tutto oltre al gol, ma ne sbaglia uno ancor più clamoroso)

Salcedo 5: a lungo inguardabile. Nessun spunto da segnalare. Non pervenuto.

Gyasi 7: ottimo in entrambe le fasi, colpisce un palo e ne sbaglia un altro, ma tiene bene il campo

Nzola 5: meglio nell’impegno ed anche negli spunti, ma sono clamorose le due palle gol fallite davanti a Sirigu e per un attaccante non si può proprio accettare.

Motta 6: gioca sempre con quello che ha. La squadra non concede nulla al Genoa, fino al rigore. Ma non capiamo questa esclusione a priori di Verde. Non crediamo avrebbe potuto fare peggio di Strelec o Salcedo. Anzi.