Sassuolo-Spezia 4-1







Provedel 6: pur avendone presi 4 (senza grosse colpe), si fa notare per due paratone.



Amian 6: contiene parzialmente Traorè, restando molto bloccato.



Erlic 6: senz’altro il migliore della difesa a quattro di Motta.



Nikolaou 5,5: pasticcia con Reca nel primo tempo, ma Frattesi non lo punisce. È comunque dalla sua parte che il Sassuolo penetra più spesso.



Reca 5: probabilmente il peggiore in campo, senza dubbio in confusione. Berardi lo porta in giro dove vuole.



Maggiore 5: più nervoso che efficace, ammonito perché scambia per rigore una simulazione di Kovalenko.



Kiwior 5,5: appoggia sempre indietro o di fianco, altro mai nulla.



Bastoni 6: mentre tutti aspettano il classico cross, lui cambia gioco inventandosi l’assist per Verde. Poi però perde il pallone sanguinoso da cui si origina il sorpasso neroverde.



Kovalenko 6: elegante è elegante. A volte servirebbe anche un po’ di concretezza, qualche conclusione in più.



Gyasi 5,5: da prima punta non riesce a incidere. Stavolta non funziona e sparisce presto dal gioco.



(28’ s.t. Manaj 5,5: entra sul 2 a 1 e prova a dare la scossa, ma il Sassuolo segna il terzo e poi il quarto, e lo Spezia implode)



Verde 6,5: un’idea splendida la rete del provvisorio pareggio, un tocco morbido all’incrocio da ricordare. Poco altro però.



(28’ s.t. Agudelo 5,5: anche lui entra per scuotere lo Spezia ma viene travolto dagli eventi)





All. Motta 5: sembrava avesse trovato una certa solidità difensiva, e invece… ne prende 4, perdendo nettamente il duello con Dionisi. Inoltre anche la fase offensiva questa volta è deludente.