Spezia-Torino 1-0



Provedel 6: solo una piccola indecisione su un pallone aereo nel primo tempo che sarebbe potuta costare carissima. Poi sicuro.

Amian 6: un paio di amnesie ma tutto sommato regge il confronto.

Erlic 8: gli ultimi 30’ gioca coi crampi dopo aver annullato Belotti e tenuto in piedi il reparto con autorevolezza.

Nikolaou 7: pochissime sbavature, anzi nessuna.

Bastoni 7: gioca per questa maglia da quando era un pulcino. E si vede.

Kovalenko 6,5: finisce in affanno, ma non poteva essere diversamente dopo una gara di sacrificio. (47’ st Salva Ferrer sv).

Sala 7,5: ci mette un pochino a carburare, ad entrare nei ritmi di gara e soprattutto a dirigere il traffico nel mezzo. Ha il pregio di concludere ed infilare una rete pesantissima. (26’ st Salcedo 6: entra con lo spirito giusto).

Maggiore 6,5: come Kovalenko torna a fare la mezz’ala. I benefici si vedono .

Verde 6,5: senza strafare ma si fa in quattro in ogni parte del campo. (35’ st Manaj 6: dieci minuti di spessore per dar manforte)

Gyasi 6,5: fa il quinto di difesa bloccando il Toro sulle fasce. Corsa ed abnegazione.

Nzola 7: meriterebbe un voto in più, ma non è ancora lucido sotto porta. Mbala è tornato.

Motta 7,5: non concede nulla ai granata imbrigliando Juric sulle fasce.