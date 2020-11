Cagliari-Spezia 2-2Provedel 6,5: incolpevole sulle reti subite. Tiene a galla i suoi fermando Sottil nell'uno contro uno sul risultato di 2 a 1. Fondamentale.Ferrer 6: lo spagnolo si fa vedere positivamente in fase offensiva mentre in fase difensiva contiene le scorribande di Sottil. Esce al termine della prima frazione di gioco perché ammonito.(dal 1' s.t Sala 6: qualche problema in fase difensiva, ma ottima la sua spinta in avanti nella fase finale del match)Terzi 5,5: il centrale italiano perde d'attenzione con il passare della gara. Nella ripresa non riesce a marcare Pavoletti e Italiano decide di sostituirlo.(dal 18' s.t Chabot 6: pericoloso su ogni calcio piazzato spezzino. Sfiora più volte la rete del pareggio)Erlic 5,5: il difensore croato gioca un buon primo tempo ma nella ripresa crolla sotto i colpi rossoblù.Bastoni 6,5: partita quasi perfetta quella del terzino. Suo l'assist per il gol di Gyasi ma sua la disattenzione sul gol del vantaggio di Pavoletti.Estevez 6,5: l'argentino si conferma una vera sorpresa del centrocampo spezzino. Lascia il campo per precauzione visto il giallo ottenuto nel primo tempo.(dal 18' s.t Deiola 6: partita sufficiente per l'ex Cagliari. Entra e amministra il centrocampo senza nessun problema)Ricci 6: i suoi lanci sono dei bellissimi inviti per i compagni di squadra, tavolta però poco "apprezzati".(dal 38' s.t Piccoli 6,5: l'uomo della provvidenza spezzina. Prima impegna Cragno e poi all'ultimo conquista il rigore. Decisivo)Maggiore 5,5: poca attenzione per il centrocampista italiano, che non riesce a incidere come nelle ultime partite dei liguri.Gyasi 6,5: corre e lotta su ogni pallone. Mette a segno la sua prima rete stagionale. Una spina nel fianco per la difesa rossoblù.(dal 35' s.t Agudelo s.v)Nzola 7: nella ripresa si incarica all'ultimo minuto di battere il rigore del pareggio. Batte in maniera fredda spiazzando Cragno.Farias 6: tre occasioni in meno di venti minuti per l'ex Cagliari. La sua sfortuna è stata quella di trovare un Cragno molto attento. Nella ripresa non brilla.All. Italiano 7: vedere il suo Spezia giocare è un vero piacere. I liguri alla prima stagione in Serie A continuano a stupire. La sua squadra, proprio come lui, non molla mai.