Giulio Maggiore si è rifiutato di giocare nella sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia tra lo Spezia e il Como. Il centrocampista, al centro di voci di mercato quest'estate, non ha preso bene la decisione di non affidargli la fascia da capitano. "Oggi non sono capitano? E allora non gioco!?", queste le parole che il giocatore avrebbe detto a Luca Gotti, tecnico dello Spezia. Probabile che arrivi una multa per Maggiore dopo l'accaduto.