: é vero, può fare poco sui gol. Ma raccogliere quattro palloni dalla porta in due partite non è certamente il massimo.ormai ha smarrito quelle che erano le sue qualità: reattività e concentrazione. Rimane a guardare sul primo gol dello Spezia.Nzola sembra Drogba, molto anche per lo spazio che gli concede il difensore danese.completamente fermo sulla prima marcatura spezzina. Errore inqualificabile per un difensore centrale. (Dal 38’ st Calabria s.v)e’ sicuramente il più pericolo del Milan nella prima frazione di gara. Pioli pensa alla Champions e lo richiama in panchina. (dal 19’ st Ballo-Toure 5: goffo nel tocco che permette a Wiśniewski di depositare la palla in fondo alla rete)corre per tre, c’entra un palo ( il secondo consecutivo dopo il derby) ed è l’ultimo ad alzare bandiera bianca.qualche errore in fase di impostazione e poco del suo repertorio.ha una grande occasione a inizio ripresa ma pensa al colpo di tacco prima di calciare. Fumoso (Dal 19’ st5: impalpabile, come sempre)primo tempo da fantasma, secondo con tutto un altro piglio. Scheggia il palo con una conclusione di destro. (Dal 26’ st5,5: almeno prova a cercare l’uno contro uno)delusione totale, ancora una volta.: in linea con il suo campionato mediocre, anche a La Spezia non combina nulla. (Dal 26’ stsi va vedere solo per un accenno di rissa nel finale)sbaglia tutte le scelte, sia quelle iniziali che quelle a partita in corso. Al 60’ richiama in panchina in titolari pensando alla Champions e prende due gol.: sempre attento in ogni situazione..: annulla chiunque.: in crescita da oltre un mese. Bagna il suo primo gol in serie A sbloccando il match: concentrato fino all’ultimo: partita esemplare, peccato per il giallo che gli farà saltare Lecce.: si sacrifica su Hernandez.: (18’ st: si mette a disposizione con ardore): il primo gol in serie A che suggella una prestazione di prim’ordine: lotta senza mai tirarsi indietro: moto perpetuo e con poche sbavature: fa reparto contro tutto e tutti:: impegno inesauribile del capitano ((48’ st Kovalenko sv)7,5: la squadra lo segue, eccome. Prestazione di prim’ordine sotto ogni punto di vista. Ora a Lecce per la gara della vita