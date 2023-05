Una chance per ribaltare due risultati ampiamente negativi. Spezia-Milan è il secondo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 15 al Picco. I padroni di casa di Leonardo Semplici non vincono dal 10 marzo quando i 3 punti vennero conquistati contro l'Inter. Da allora il tracollo verso la zona retrocessione che ora li vede disperati protagonisti al terzultimo posto. Dall'altra parte c'è Stefano Pioli che si lecca le ferite dell'Euroderby perso in Champions, ma deve rincorrere proprio i nerazzurri al 4° posto per un piazzamento Champions distante soli 2 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sepzia-Milan, con calcio d'inizio alle 18 di sabato 13 maggio 2023 al Picco di La Spezia, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, De Ketelaere, Rebic; Origi.