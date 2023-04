Ambizioni diverse ma stessa necessità: la vittoria. Il secondo anticipo di questa 32ª giornata di Serie A ci regala Spezia-Monza alle ore 20.45, allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. La formazione ligure, dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria, ha comunque mantenuto un punto di vantaggio sulla zona retrocessione – 18° posto occupato dall’Hellas Verona – ma i risultati nell’ultimo periodo non sono comunque sufficienti per una squadra che mira a confermare la categoria: un solo successo nelle ultime 13 partite – 6 pareggi e 6 sconfitte -. Una situazione di classifica pericolosa: diventa fondamentale centrare la vittoria, per allontanare lo spettro della retrocessione. Di contro, ci sarà il Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola vive un ottimo periodo di forma, come dimostrano le ultime due affermazioni contro l’Inter a San Siro e contro la Fiorentina in rimonta. Il Monza punta quindi a raggiungere il Bologna in 8ª posizione, entrando nella parte sinistra della graduatoria. Lo stato di salute dei brianzoli è confermato anche dalla sola sconfitta subita nelle ultime 7 giornate, inclusa un’imbattibilità in trasferta negli ultimi 3 incontri.



I PRECEDENTI - Per quanto riguarda gli incroci liguri, Spezia-Monza si è disputata fino ad oggi solo in Serie C1/Lega Pro Prima Divisione, fatta eccezione per il primissimo match di Coppa Italia Semiprofessionisti 1975. 11 i precedenti totali, con netto vantaggio per i padroni di casa: lo Spezia, infatti, è uscito vittorioso tra le mura amiche in 7 occasioni; 2 i pareggi (uno a reti inviolate nel 1987) ed altrettanti i successi esterni brianzoli.