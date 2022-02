Thiago Motta, allenatore dello Spezia, parla in conferenza stampa in vista del match con il Bologna: "Contro la Fiorentina è stata una partita difficile per noi, abbiamo affrontato una squadra che cerca di andare in Europa e che ha obiettivi diversi dai nostri. Mi è piaciuto tantissimo restare in partita fino alla fine, contro una squadra forte e che ha valore e che sta dimostrando di poter giocare alla pari anche con chi può vincere il campionato. Mi ricordo la partita con il Milan. Abbiamo preso gol e dopo il pareggio potevamo andare in vantaggio ma alla fine non abbiamo avuto il risultato che speravamo, ma è così. Se c'era un fallo prima del rigore concesso? Dal punto di vista del campionato sì, era fallo. Si vedono falli meno evidenti e si fischiano, senza nominarli ci sono tanti giocatori che cercano il contatto per il fallo. Non è il caso di Maggiore, credo l'abbia spinto Odriozola, ma è anche vero che in Inter-Liverpool quello non è fallo. Però siamo in Serie A, tutte le settimane si vedono falli meno evidenti fischiati e lì va fischiato fallo. Spezia fortunato? Io non credo alla fortuna, ma al valore del lavoro".