Ai microfoni di DAZN, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha commentato così la sconfitta per 1-2 col Torino: “C’è sempre rammarico quando non si portano a casa punti. Sono contento però dell’atteggiamento mostrato nel secondo tempo. Adesso c’è da riposare e pensare al prossimo allenamento e poi alla prossima partita“.



Il gol subito in avvio ha inevitabilmente condizionato la gara.

“Sono cose che succedono in campo. Non è la prima volta e non sarà l’ultima ma mancavano ancora tanti minuti e dovevamo cercare di fare comunque la nostra partita. Il primo tempo è stato duro, contro una squadra davvero forte. Nella ripresa abbiamo fatto bene, anche con i ragazzi che sono entrati che hanno aiutato gli altri”.



Le assenze sono pesate più del dovuto?

“Le assenze non sono una scusa. I ragazzi hanno le qualità per sopperire anche a queste assenze”.



Da cosa ripartire in vista della prossima partita?

“Da questo secondo tempo. Anche se affronteremo una squadra, la Lazio, decisamente diversa rispetto a quella di oggi, dovremo riproporre la stessa determinazione”.