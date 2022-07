Lo Spezia di Gotti pareggia 2-2 contro l'Angers. I francesi passano in vantaggio grazie a Hunou per poi venir riacciuffati dagli aquilotti grazie a un autogol di Doumbia. Ritorna in vantaggio l'Angers con il gol di Sima e lo Spezia rimette a posto le cose grazie a Verde.