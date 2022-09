Ethan Ampadu è vicino all'esordio con la maglia dello Spezia, dopo il suo passaggio in prestito dal Chelsea nelle ultime ore di mercato. Come riporta il Secolo XIX, i Blues e Tuchel però, hanno chiesto specifiche garanzie al club ligure in merito all'impiego del giocatore. Nel contratto infatti, il club londinese ha impostato una penale qualora il giocatore non superasse una certa soglia di partite giocate. Inoltre, Tuchel ha ottenuto rassicurazioni riguardo il ruolo di Ampadu: dovrà giocare al centro della difesa.