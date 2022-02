Prima tegola per lo Spezia di Thiago Motta nella sfida contro la Roma. Al 12' il tecnico spezzino è già costretto al primo cambio obbligato: in un contrasto con Cristante, Jacopo Sala alza la gamba e subito dopo crolla a terra tenendosi la coscia. Il centrocampista non riesce a proseguire, al suo posto entra Giulio Maggiore.