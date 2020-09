Dall’ infermeria dello Spezia arrivano due piccoli campanelli d’allarme per quanto riguarda gli infortunati. Il centrale classe ’98 Riccardo Marchizza e il centrocampista classe ‘91 Giuseppe Mastinu hanno svolto lavoro personalizzato.



Per il primo si parla di un riposo precauzionale visto il trauma subito in allenamento che lo ha tenuto lontano dal campo anche per l’amichevole contro la Pistoiese.



Per quanto riguarda il secondo invece si tratta di un percorso di recupero più lungo che è partito subito dopo la finale playoff contro il Frosinone, giocata da acciaccato. Mastinu infatti aveva riscontrato nei successivi controlli uno stiramento al tendine flessore dell'alluce e una microfrattura al malleolo tibiale.



I due giocatori sono due pedine fondamentali dello scacchiere di Italiano e i tifosi dello Spezia si augurano di vederli in campo quanto prima.