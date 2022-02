Ultima chiamata per Josèe la sua. I giallorossi, in attesa degli ottavi di Conference League contro il Vitesse, sono impegnati sul difficile campo dellodi, nel primo posticipo dellain attesa di Lazio-Napoli e del Monday Night:al Picco i capitolini, reduci da tre pareggi di fila e da numerose critiche e polemiche arbitrali, devono assolutamente centrare i tre punti, per avvicinare la zona Europa League ed avere ancora una flebile speranza di qualificarsi alla prossima Champions. I liguri dal canto loro arrivano da due ko di fila dopo un periodo positivo e non possono sbagliare se non vogliono vedere avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione. Tra le fila degli ospiti assente Sergio Oliveira per infortunio, Abraham vuole aumentare il bottino di 11 reti alla prima stagione in A.La Roma è imbattuta nei tre precedenti di Serie A contro lo Spezia: due vittorie all’Olimpico e un pareggio al Picco. In queste tre sfide, le due formazioni hanno realizzato 13 gol in totale (4.3 di media a match). Lo Spezia ha vinto due delle ultime tre gare contro squadre che, a inizio giornata, occupavano le prime otto posizioni della classifica di Serie A (1P): tante quante nelle precedenti 17. Lo Spezia è la squadra con la striscia aperta più lunga di partite consecutive con gol all’attivo nella Serie A in corso: nove match, già record del club ligure nel massimo campionato.La Roma ha pareggiato le ultime tre partite di campionato, è dal marzo 2015 che non ottiene più pareggi di fila in Serie A (quattro). Solo una volta invece José Mourinho ha pareggiato più match consecutivi in carriera in campionato (cinque nel 2007 con il Chelsea). Soltanto l’Empoli (16) ha subito più gol della Roma (13 in 7 match) nel 2022 in Serie A. Più in generale, solo il Genoa (-11) ha registrato una differenza punti negativa maggiore della Roma (-9) rispetto allo stesso numero di gare disputate nella scorsa stagione di Serie A. La Roma è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A: 10, inclusi tutti gli ultimi tre. Roma e Spezia sono, assieme al Napoli, due delle tre squadre a non avere ancora subito gol nei minuti di recupero finali di questo campionato. Più in generale, soltanto i partenopei hanno incassato meno reti (una) dei giallorossi (tre) negli ultimi 15 minuti di gioco. Roma (tre) e Spezia (due) sono le uniche due squadre che contano almeno due marcatori nati a partire dal 2001 in questo campionato: Volpato, Afena-Gyan e Bove per i giallorossi, Antiste e Strelec per i liguri. Daniele Verde, che ha collezionato le prime sette presenze in Serie A con la maglia della Roma nel 2015, ha segnato due gol contro i giallorossi nel torneo: contro nessun’altra avversaria ha fatto meglio. In più, il classe ’96 (cinque reti nel 2021/22) è soltanto a un gol dall’eguagliare il suo record di marcature in una singola stagione nel massimo torneo (sei nel 2020/21). Otto delle 11 reti di Tammy Abraham in Serie A sono state realizzate in trasferta. L’attaccante inglese ha segnato in tutte le sue ultime quattro gare fuori casa nel torneo: nessun calciatore della Roma ha trovato il gol in cinque trasferte di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.