Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport alla fine della partita persa per 3-2 contro l'Atalanta. "Dispiace perché contro una grande squadra fare una partita del genere non è da tutti. Abbiamo sofferto sulle palle inattive, c'è stato un grande gol da parte loro, le situazioni mezze e mezze non ci stanno girando. In queste partite dobbiamo fare più attenzione, dare qualcosa di più, in qualche modo usciamo sconfitti e tocca a noi invertire questa tendenza".



Le prossime cinque partite sono due scontri diretti, due di Champions, una con il Torino. Da che base riparte?

"Partirò dalla prestazione, per la prima volta siamo passati in vantaggio, è già un evento viste le ultime partite. Nonostante la forza, le qualità dell'Atalanta, solo una volta con Zappacosta abbiamo rischiato su azione. Noi dovevamo stare più attenti nelle respinte al limite dell'area. Non era facile quando siamo andati sotto per 3-1, ma ci hanno creduto fino alla fine, con la traversa di Verde ma anche la conclusione di Shomurodov che potevamo sfruttare meglio. Solo con queste prestazioni possiamo fare bene. Nelle ultime partite escono sempre risultati particolari, spero che ce ne possano essere anche per noi".



Senza Nzola è più difficile segnare: come mai la scelta di lasciare fuori Verde?

"Ha dei problemi fisici, tre partite in una settimana non era facile farle. Abbiamo scelto qualcuno più fresco, altri che mi davano più spensieratezza, questa è stata la scelta. Credo abbiamo i mezzi, senza ombra di dubbio, per salvarci".