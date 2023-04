Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Monza: "Mi auguro che l'assenza di Nzola non pesi, quando è mancato i ragazzi hanno fatto bene. Sappiamo che è un giocatore importante ma sono convinto che chi giocherà non lo farà rimpiangere. Bisogna continuare a fare questo tipo di prestazioni, ci vuole un gioco di squadra che i ragazzi stanno apprendendo. Oggi affrontiamo una squadra di grande valore, ma siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di portare a casa un risultato positivo".



La classifica la preoccupa?

"L'obiettivo sappiamo qual è, stiamo facendo un percorso sufficiente ma dobbiamo fare qualcosa di più e l'ho detto alla squadra in settimana per affrontare al meglio le ultime sette partite. Il nostro gruppo è eccellente e questo mi fa stare sereni, i ragazzi si sono sempre fatti trovare pronti".