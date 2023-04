Leonardo, allenatore dello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 3-0 contro lafino all'episodio del rigore meritavamo noi e questo mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Se giochiamo così con squadre del nostro livello, potremmo fare buoni risultati.ma noi dobbiamo continuare a lavorare. I numeri non contano, loro hanno segnato tre gol e quindi siamo qui a leccarci le ferite: ci dispiace, c'è stato qualche errore di troppo ma fa parte della crescita della squadra. Mi auguro che questa partita ci serva per quanto fatto vedere per 60-70 minuti"."Non mi fermo agli episodi, ma è chiaro che cambiano l'andamento di una gara.Bisogna essere più attenti, ci siamo complicati la vita da soli anche sul calcio di rigore. Andiamo avanti, pensiamo alla prossima partita: stasera abbiamo fatto tante cose buone, nonostante il risultato negativo. Rigore? Preferisco guardare i miei giocatori e cercare di migliorarli, oltre a perfezionare la mia preparazione delle sfide: perdere così mi dispiace. Non avevamo fatto nulla prima e non è successo niente dopo questa sconfitta: il cammino è ancora lungo"."Quando fai 3-4 errori con queste squadre, si viene puniti. Abbiamo cercato la profondità e la superiorità numerica, avevamo preparato questa partita nella maniera giusta. Come dico sempre ai ragazzi,devo essere ancora più bravo a prepararli e a far sì che qualche errore non incida sulla prestazione finale. La Lazio è stata brava ad approfittarne, ma oggi