Lo Spezia si sta muovendo sul mercato per alzare il tasso tecnico e tattico della propria rosa. E’ di queste ore infatti la notizia, diffusa da tuttobolognaweb.it, secondo la quale i liguri si siano interessati a Godfred Donsah del Bologna.



Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Cercle Brugge, non rientra nei piani della società rossoblu e potrebbe trovare alla corte di mister Italiano la sua dimensione.