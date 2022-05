"I ragazzi hanno subito una ingiustizia perché non si tratta di un episodio frutto di interpretazione. Il fuorigioco di Acerbi ci fa mancare punti importanti, ma al di à di questo sono incazzato perché i miei ragazzi in campo avevano meritato un risultato diverso. In ballo ci sono i punti e ci sono i sentimenti dei tifosi. Io non riesco a nascondere il mio in questo momento"."Stiamo benissimo, abbiamo un’altra partita da affrontare e lo faremo come sempre. Affronteremo l’Atalanta e lo faremo al massimo delle nostre potenzialità"."Nella gara d’andata contro l’Atalanta abbiamo fatto 20-25 minuti ottimi, andando anche in vantaggio. In Serie A, contro queste squadre, serve mantenere il livello alto per tutti i novanta minuti. Per competere con una squadra così servirà l’apporto di tutti".I TITOLARI - "La formazione ce l’ho, il primo nome si chiama Gianfranco Maggiari. Ha 82 anni e vive per la sua squadra. E poi c’è da aggiungere nome per nome i tifosi che vedrete al campo, perché sono sempre stati al nostro fianco e sono sicuro lo saranno fino alla fine"."Abbiamo un modo di giocare che ci permette di invertire il triangolo a centrocampo anche quando non abbiamo la palla, poi dipende dall’avversario"."Ho dei ragazzi meravigliosi. Dopo quello che è successo sabato abbiamo parlato ma erano già concentrati per la partita successiva. Il nostro obiettivo è prendere i tre punti nella prossima sfida ed abbiamo lavorato al massimo affinché succeda"."Loro sono una squadra molto forte anche se pressati. Abbiamo affrontato altre squadre di alto livello e non è facile per nessuno giocare così perché si prendono dei rischi per uscire dalla prima pressione e servono i giocatori giusti per farlo. Nel mondo del calcio, non solo in Italia, non è semplice. Conosco benissimo Gasperini e ne ho grande rispetto, però mi concentro su di noi".