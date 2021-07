Thiago Motta è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex centrocampista italo-brasiliano, che in Serie A ha già allenato il Genoa, è stato individuato dalla società bianconera come il profilo ideale per il futuro: l'affare non è ancora concluso, ma i liguri vogliono annunciare il nuovo tecnico entro 24 ore e quello dell'ex numero 10 dell'Italia è il primo nome.



IL PROFILO IDEALE - Prima scelta, si lavora alacremente per definire l'accordo: dopo aver salutato Vincenzo Italiano, il club bianconero vuole sveltire i tempi per iniziare a fare sul serio in chiave prossima stagione. Thiago Motta viene ritenuta la figura ideale per programmare il futuro: giovane, abituato a lavorare con i giovani e dal profilo internazionale. Il ritorno in Liguria e in Serie A sono molto vicini.