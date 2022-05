Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato alla vigilia dell’ultimo turno di campionato contro il Napoli: "La soddisfazione è enorme per esserci salvati con una giornata d'anticipo, un momento bellissimo da vivere e da godere per stare insieme. Continuo a ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto e il sostegno dei nostri tifosi, che sono stati presenti per tutto l’anno e se lo meritano. Il nostro campionato lo abbiamo vinto, approffitteremo dell’ultima partita per fare un omaggio ai nostri tifosi, è un’occasione unica per ringraziarli da dentro al campo per il sostegno.



Sul suo futuro: "Per essere sincero, la sola cosa a cui non ho pensato in questi giorni è stata il mio futuro. È la cosa che mi preoccupa di meno. Quando hai qualcosa in testa, il cervello ti porta a restare concentrato in quello che puoi fare, puoi cambiare, puoi aiutare. In questo momento sto cercando di pensare ad altro, manca una partita e abbiamo avuto un po’ di tranquillità in più per prepararla.